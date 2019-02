Začalo to postrádáním triček a otiskem rukou na zdech v koupelně, skončilo to objevením cizího muže v šatní skříni. Bizarní situaci zažila studentka bydlící na studentských kolejích v americkém městě Greensboro.

Mladá žena dokonce začala být paranoidní a hledala za těžko vysvětlitelným jevem nadpřirozené síly. Pravdu Maddie zjistila, když zaslechla ze své šatny podivné šramocení.

Andrew Clyde Swofford

FOTO: Guilford County Sheriff

„Nejdřív jsem si myslela, že je uvnitř nějaké zvíře, ale když jsem se zeptala, jestli je někdo uvnitř, ozval se mužský hlas,” uvedla Maddie, která si s mužem vyměnila několik vět, než se rozhodla otevřít.

Studentka zachovala klidnou hlavu a podivína rozptylovala klidným rozhovorem. V mezičase o celé situaci informovala svého přítele. Teprve po jeho příchodu se Swofford rozhodl kolej opustit.

„Říkal, že mi nechce ublížit. Když jsem otevřela, měl na sobě moje ponožky, boty, oblečení, prostě všechno,” popisovala Maddie svůj údiv.

„Zkoušel si moje klobouky, říkal mi, jak jsem hezká a že by mě chtěl obejmout. Taky mi vyprávěl o sobě, popsal mi celý svůj život. Ani se mě ale nedotkl,” řekla.

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8 pic.twitter.com/n4PFMhtW2b