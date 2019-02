nčs, Novinky

Cestu z Londýna do města Exmouth na jihozápadě Anglie absolvoval Clements nejdříve autobusem, poté metrem, a nakonec dvěma vlaky. Pro představu, vzdálenost mezi městy je přibližně stejná, jako cesta z Prahy do Olomouce.

Ačkoliv byla záchranná služba přivolána už v sobotu v devět hodin ráno, na místo dorazila až ve čtyři hodiny odpoledne, přestože stanice záchranné služby je vzdálena zhruba 10 minut jízdy.

„Když jsem dorazil, matka ležela v nepříjemné pozici na studené zemi zimní zahrady, byla zraněná a nemohla se hnout. Byl jsem zděšen,” uvedl Clements a dodal, že on a jeho příbuzní volali na tísňovou linku celkem šestkrát.

Muž absolvoval téměř 300 kilometrů dlouhou cestu z Londýna do Exmouthu.

Když dorazila sanitka, záchranáři byli ze situace rovněž překvapeni a ženu transportovali do nemocnice, kde se v neděli podrobila operaci kyčle.

„Nebyli jsme schopni se dostat k pacientce dříve. Byl předpoklad, že není bezprostředně ohrožena na životě a že potřebuje pouze převoz do nemocnice,” konstatovalo vedení záchranné služby, která pacientku zařadila do takzvané „čtvrté kategorie”, tedy mezi případy, jež nepotřebují okamžitý převoz do nemocnice. Přesto se za celou situaci omluvilo.

V Česku zhruba 12 minut



Průměrná doba dojezdu záchranky, která nejede k urgentním případům, je v Anglii podle serveru BBC hodinu a 24 minut. Jihozápadní ambulance má však průměr téměř o hodinu vyšší, což je nejvíc v zemi.

U urgentních případů jsou na tom záchranáři na jihozápadě lépe. Za národním průměrem zaostávají pouze o jednu vteřinu s časem sedm minut a 26 vteřin.

V České republice je celorepublikový průměr dojezdu zhruba 12 minut, v Praze drží záchranáři čas pod osmi minutami. Ze zákona musí být záchranná služba na místě do 20 minut od převzetí tísňové výzvy.