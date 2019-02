Pumu, která na muže zaútočila, označili správci parku za „nedospělou“. Podle všeho jí nebyl ani rok. Šlo zřejmě o samce, který vážil odhadem 36 kilogramů. Jak přesně byla puma velká, ale není podle mluvčí správy coloradských parků Rebeccy Ferrellové možné říci. Před příjezdem strážců parku na úpatí hory Horsetooth totiž mršinu stihla zčásti sežrat jiná zvířata.

Napadený muž byl převezen do nemocnice s vážnými zraněními, které jej ale neohrožují na životě.

After additional investigation, including examination of the lion, we have confirmed the victim's account that he was able to suffocate the animal while defending himself from the attack.