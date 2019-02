Neznámý dobroděj sedmdesátce bezdomovců zaplatil hotel ve dnech, kdy teplota ve městě klesala až k minus 25 stupňům Celsia. Pocitová teplota, ve které se zohledňuje i síla větru, nebo vlhkost, se pohybovala ještě níž.

On one of the coldest days in Chicago history, a good Samaritan put 70 homeless people up in a hotel https://t.co/JbgEGaQsyM pic.twitter.com/JBSwkqFvJd