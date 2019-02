List Addis Standard, který o případu informoval, napsal, že Negero se dusil, ale byl tehdy schopen zavolat o pomoc. Etana Kena z pohřební služby řekl, že lidé byli v šoku a rozprchli se. Musel rakev otevřít sám. Po počátečním zmatku se tak z pohřbu stala oslava Negerova života.

Kena je Negerův strýc a řekl, že už pohřbil 50 až 60 lidí, ale nic podobného nikdy neviděl. „Vypadal, že je mrtvý,“ sdělil k listopadovému incidentu.

Negero pak svůj zážitek popsal. V bezvědomí prý měl vidinu, v níž figurovalo „krásné zelené místo“ a muž v bílém, který mu nařídil, aby „se vrátil“.

#Ethiopia: ‘Resurrected’ #Ethiopian man dies https://t.co/3EUq9hkDD2 "Hirpha Negero was pronounced dead in November and was placed inside a coffin, where he lay for five hours, but during the funeral villagers heard knocking from inside the coffin." pic.twitter.com/Z9sC3he55z