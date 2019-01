Mladý školák vyfasoval pořádnou dávku domácích úkolů, se kterými si nevěděl rady. Usoudil, že je s úkolem z matematiky v takové tísni, že vytočil linku 911.

„Mám dneska špatný den, mám spoustu domácích úkolů a je to hrozně těžké,” sdělil operátorce dětský hlas. Ta se rozhodla nebohému chlapci pomoci.

MATH EMERGENCY: Indiana dispatcher Antonia Bundy received a call from a boy with an unusual emergency – difficult math homework – and while police don’t suggest using 911 for that type of help, Bundy answered the call. @DavidMuir reports. #AmericaStrong https://t.co/H0osMWCTQH pic.twitter.com/0lbvrz6X3i