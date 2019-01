Petr Kozelka, Novinky, Právo

„Odvolatel uvádí, že jak je uvedeno v odůvodnění, správní orgán I. stupně jej vyzívá k předložení listiny – řidičského průkazu. Vzhledem k zápisu slova ‚vyzívá‘ je zřejmé, že se nejedná o tvar slovesa ‚vyzývat‘, příbuzného s vyjmenovaným slovem ‚nazývat se‘, ale o tvar slovesa ‚zívat‘ s předponou ‚vy‘. Odvolatel se tedy domnívá, že byl vyzván, aby zíval tak dlouho, až vyzívá řidičský průkaz, což je neproveditelné a dle názoru odvolatele nezákonné,“ zrekapituloval řidičovu obranu odvolací krajský úřad v dokumentu, který na svém webu zveřejnil právní aktivista Tomáš Pecina.

Krajský úřad vzal odvolání vážně a na třech stranách rozvedl, proč rozhodnutí brněnského magistrátu netrpí vážnými vadami a je z něj patrné, o čem a jak bylo rozhodnuto, přičemž zdůvodňoval, že se jednalo o zjevnou gramatickou chybu.

„Odvolatel nemohl z usnesení jako celku dospět k závěru, že by jej správní orgán I. stupně vyzýval k tomu, aby zíval tak dlouho, až vyzívá řidičský průkaz. Pokud by takový závěr z předmětného usnesení vyplýval, bylo by předmětné usnesení nicotné z důvodu jeho faktické neuskutečnitelnosti. K tomu ovšem v daném případě nedošlo,“ rozhodl bez špetky humoru odvolací úřad.