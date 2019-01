Chlapec zmizel v okamžiku, kdy si hrál před domem své babičky s dalšími dvěma dětmi. Okamžitě po něm začaly pátrat stovky lidí, využiti byli i policejní psi, helikoptéry či drony.

Zprvu nebylo pátrání úspěšné, situaci komplikoval déšť a teplota navíc začínala nepříjemně klesat.

Hundreds of volunteers searched for miles to find 3-year old Casey Hathaway, reported missing in Craven County on Tuesday. We were with those volunteers. Look for our coverage on https://t.co/RvcYE1wxqF . #WRAL @tvtog pic.twitter.com/KlojsbiMGg

Lisa Frakerová se hledání dítěte účastnila a po návratu z akce se rozhodla ještě vyvenčit psy. Při procházce uslyšela pláč dítěte a zavolala další lidi, aby jí potvrdili, zda pláč slyší také.

Caseyho našli zamotaného v křoví plném trnů. Vážnější zranění však neutrpěl. „Byl podchlazený, jako první jsme ho tedy začali hlavně zahřívat,” uvedl kapitán Shane Grier z policejního oddělení.

The #FBI family in NC is overjoyed that Casey Hathaway is once again safe & sound with his family tonight. We are honored to have played a role in his safe return. #WeFoundCasey! What an amazing example of what search & rescue, police & community can do when we unite. 💙🤗 pic.twitter.com/LPs9SHM8aU