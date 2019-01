miv, Právo

Devátý ročník akce, která měla být putovní, se po zastavení v Hluku zabydlel v Blatničce na Hodonínsku. Obec je akci velmi vstřícně nakloněná a ochutnávka naopak připomíná lidem zdaleka, že na cestě z Veselí nad Moravou ke slovenské hranici je malá vesnička, kde se umí bavit a ochutnávat.

„Lidem nabízíme 177 vzorků zelí. Je to hodně, původně jsem to chtěl dělat trochu komornější, jen tak stovku druhů, ale nakonec je to zase jinak,“ řekl Právu organizátor akce Antonín Vrba.

Oddechový ročník s menším počtem vzorků chtěl i proto, že vloni se vzepjali k velkému výkonu a přehlídkou s 266 druhy zelí na jednom místě se dostali na seznam českých kuriozit a rekordů. Jenže pak se mu ozvali kamarádi Charvatčané z břeclavské části Charvátská Nová Ves, že pro něj mají tucet vzorků. Ještě o jeden víc poslali přátelé z partnerského slovenského Trstína. Naopak, zklamalo letos Kyjovsko a je zastoupené jediným vzorkem. Nejvzdálenější je z Čížova na Znojemsku.

Košty zelí po celé Jižní Moravě



„Košty zelí původně vznikly ve Velké nad Veličkou, tam to ale po čase zaniklo. Chlapi, co se o to starali, skončili. Já jsem to znovu oživil,“ připomněl Vrba, že devátý ročník nevypovídá zcela přesně o době, po kterou v regionu Horňácka ochutnávají zpracované hlávky. „Zelí a štamprle slivovice to jsou naše dvě vitamínové bomby. Zelí si dávám každý den, vlastně se snažím dávat si každý den oboje, ale zelí tak neškodí jako slivovice,“ dodal Vrba.

Celkem 177 vzorků zelí ochutnávali návštěvníci akce v Blatničce na Hodonínsku

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Z pestré palety vzorků různých přísad a chutí, které se nestačily na koštu zlikvidovat, vařila jedna restaurace klasickou polévku – kyselicu. Letos ale připravili pořadatelé novinku. „Lidi za mnou chodili a říkali, že by si to zelí chtěli koupit. Jenže já to nemůžu prodávat, když jsem je sám dostal. Proto letos po soutěžní části a vyhodnocení vzorků to zbylé rozdáváme. Kdo chtěl, mohl si vzít podle své chuti,“ řekl Vrba.

V sobotu byly dokonce na jižní Moravě košty zelí dva. ZeloFest pořádají v Pohořelicích na Brněnsku od roku 2002. „Jsme daleko od sebe, každá akce je v jiném regionu, takže neříkám, že si konkurujeme. A stejně, jsou to, pokud vím, jediné dvě akce, které jsou věnované právě zelí. Na rozdíl od všech těch koštů pálenek, vín a dalších,“ dodal organizátor.