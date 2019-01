Kamion v Anglii roztočil na dálnici osobní auto

Dramatické chvilky zachytila palubní kamera v jednom z vozů ve čtvrtek 24. ledna na dálnici A2 v okolí britského Kentu. Kamion tam přejížděl z jednoho pruhu do druhého, přitom ale naboural do auta před sebou. To se na vozovce roztočilo a narazilo do svodidel u prostředního dělícího pásu, informovala agentura AP.