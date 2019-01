Jména Will a Bill mají jedno společné, oboje jsou zkráceniny jména William. Když Will Novak z Phoenixu v Arizoně dostal pozvánku na rozlučkovou party jistého Angela Onella na horské chatě ve Vermontu, došlo mu, že právě tato záměna stála za tím, že mail nedorazil Billu Novakovi, ale jemu. Má totiž velmi podobnou e-mailovou adresu.

Will, pětatřicetiletý projektový manažer a bývalý stand-up komik, se rozhodl odpovědět. „Netuším, kdo Angelo je. Jsem Will Novak a žiju v Arizoně. Vermont je opravdu hodně daleko, abych tam dorazil na rozlučku týpka, kterého vůbec neznám,“ vysvětlil Will. „Počítejte se mnou,“ zavtipkoval.

In a story worthy of a feelgood box-office comedy, a simple typo lead to Will Novak from Arizona travelling all the way to Vermont to a stag party for Angelo - a man he had never met. The unusual trip was all made possible by #crowdfunding... https://t.co/D4W9KwO28G pic.twitter.com/UAufjkYkdp