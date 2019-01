tcs, Novinky

Majitel obchodu Ocean City Seafood ve městě Silver Spring si netradičně zbarveného humra všiml při vykládání čerstvé zásilky z Maine minulý měsíc. Zatímco většina těchto korýšů má tmavé hnědozelené zbarvení, u skrvnitého zvířete, které padlo majiteli do oka, převládá oranžová.

Vlastník obchodu se rozhodl, že toto zvíře na talíři neskončí, a vyhradil humří samici speciální nádrž. „Prostě si ji oblíbil,“ uvedla pro server CNN mluvčí obchodu Rita Montoyová.

To ještě netušil, že je humr opravu speciální.

Poté, co zjistil, že skvrnitý humr je samice, dal jí majitel jméno Eve a kontaktoval Národní oceanárium v Baltimoru. Tam se dozvěděl, že se v jeho vlastnictví nachází opravdu výjimečný kousek. Pravděpodobnost výskytu takového zbarvení je 1 ku 30 milionům. Vzácnější už je jenom albínský humr. Takového můžete nalézt jednoho ve 100 miliónech jedinců.

O definitivním osudu Eve se ještě nerozhodlo. Nejpravděpodobněji poputuje do oceanária v Atlantě, zájem však projevily i další instituce včetně těch mimo USA. Co však lze stoprocentně vyloučit, je návrat humra do volné přírody.

„Protože je její zbarvení tak jasné, je velice zranitelná vůči predátorům,“ vysvětlila Montoyová.