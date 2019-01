doh, mšv, Novinky, Právo

„Máme pocit, jako bychom byli tuleni zaplaveni. Jsou na silnicích, ulicích, zahradách, parkovištích, přede dveřmi i v obchodech,“ řekla stanici CBC starostka Sheila Fitzgeraldová. Už dvě z těchto zvířat přitom zahynula poté, co do nich narazil automobil. Starostka má obavy, protože i ostatní tuleni jsou vyhladovělí a unavení.

Kromě toho, že zatím neexistuje žádný plán, jak tuleně z města dostat zpět na moře, neví se ani přesně, kolik zvířat se v Roddicktonu pohybuje. Číslo může být podle Lloyda Slaneyho, šéfa svazu ochranářů provincie Newfoundland a Labrador, nižší, než se původně předpokládalo, zhruba kolem dvaceti.

Do města tuleně nejspíš přilákal silný led, který pokrývá velkou část pobřeží a znesnadňuje hledání potravy. „Letos je na severovýchodním pobřeží hodně ledu, takže se pravděpodobně přesunuli více do vnitrozemí, aby se podívali po něčem k jídlu,“ dodal Slaney. Lidé by se nicméně neměli k tuleňům přibližovat, jakkoli může být lákavé se jim pokoušet pomoci. „Jsou to divoká zvířata,“ uzavřel.