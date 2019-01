Miroslav Homola, Právo

Akce se uskutečnila v mrazivém pondělním odpoledni. Do pochodu, během kterého by měl chodec alespoň občas provést výkop až do výše očí, se zapojilo na 100 milovníků anglického humoru a recese.

„Jsme jediným ministerstvem, které funguje i bez finanční podpory vlády. Právě na tomto poli chceme letos důrazně zapracovat, vždyť nemáme ani tolik, kolik se z rozpočtu dává například na ministerstvo obrany,“ uvedl v zahajovacím proslovu jeden z organizátorů švihlého pochodu s odkazem na slavný skeč.

Zakladatel brněnského pochodu Adam Jandor (uprostřed) v čele průvodu.

Pochod poprvé uspořádal s hrstkou nadšenců někdejší student, v současnosti dispečer letového provozu, Adam Jandora, který se hrdě nazývá „náměstkem ministerstva švihlé chůze pro levou nohu“.

Praha se zatím nepřidala



„Pobočky ministerstva se od té doby rozšířili do mnoha dalších měst Čech a Moravy, kde se tato recesistická akce pořádá rovněž. Jen v Praze se zatím neujala, asi je tam málo švihlých lidí,“ uvedl se smíchem Jandora.

Takto důležitému pochodu musela předcházet důkladná rozcvička.

Samotnému pochodu, který prošel Brnem a přidávali se k němu další chodci, předcházela nejen rozcvička, ale i požadavek k zachovávání bezpečnosti v okolí chodce. Někteří totiž opravdu švihali údy velmi vehementně.

U některých normálně kolemjdoucích, kteří netušili, že jde o smrtelně vážnou legraci, pochod vyvolával nejen údiv ale i poznámky, mezi kterými bylo slovo blázen to nejslušnější.