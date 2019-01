Casey se se svým příběhem svěřil v rámci televizní reality show a opravdu se je na co dívat. Muž žije se svým otcem, je nezaměstnaný a denně se přecpává nezdravým jídlem. „Budu jíst, dokud neumřu,“ říká o sobě 320 kilogramů vážící muž.

„Vstávám okolo poledne, najím se a zbytek dne sleduji televizi, válím se a hraju videohry,“ popisuje svůj běžný den Casey. Vzhledem k tomu, že v Georgii často panují vysoké teploty a žádné oblečení není dostatečně velké, bývá při svých aktivitách běžně nahý. „Zavřu si dveře a nikoho to nezajímá,“ vysvětluje.

“He’s my son and I love him. I love to make him happy, and food has a lot to do with his happiness.”



Do you think Casey's dad is enabling him? #FamilybytheTon pic.twitter.com/s2Qn0HaerW