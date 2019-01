Proč nechceš umřít? řval muž v Austrálii. Policie však vyjížděla zbytečně

Policejní hlídka vyjížděla ve středu ráno místního času do domu v australském Perthu. Až na chodník byl slyšet zuřivý mužský hlas, který vyhrožoval smrtí, a dětský pláč. Když se však muži zákona dostali na místo, zjistili, že jediné, co se muž pokoušel zoufale zabít, je osminohé stvoření, které zabloudilo do domu.