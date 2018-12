Příspěvek, který byl následně smazán, ale internetoví uživatelé ho stihli zachovat, reagoval na poslední případ dvou vražd, které se odehrály ve dvou dnech v okrese Covington (celkem bylo v tomto okrese letos zavražděno 5 lidí).

„Odvrátili jsme se od Boha a přijali jsme Satana. Možná jsme to tak nezamýšleli, ale udělali jsme to,“ stojí ve vzkazu napsaného verzálkami. Policejní oddělení přikládá i řešení: Je na čase poprosit Boha o pomoc, aby to zarazil. Závěr příspěvku pak vyzývá k podpoře policejního oddělení.

Who is policing the police? The Freedom From Religion Foundation, that’s who! The state/church watchdog is calling out the police department in the City of Opp, Ala. for blatant, illegal religious promotion on its Facebook page. https://t.co/ZUtXjISOg9 pic.twitter.com/k23u3WrgkT