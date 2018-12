tcs, Novinky

Sobotnímu utkání přihlíželo okolo 90 tisíc fanoušků. Clarkův oblet stadionu při americké hymně se pro některé z nich stal chvilkami hrůzy, pro některé jedinečným zážitkem. Místo, aby se orel bělohlavý vrátil k sokolníkovi, rozhodl se poletovat mezi fanoušky a na některých přistávat.

Vybral si dvaačtyřicetiletého Alberta Armase, kterému usedl na rameno. Armas statečně držel, později se ale přiznal, že byl „po.… strachy“. Jeho třináctiletý syn, který lístky na zápas dostal k Vánocům, se prý vedle válel smíchy.

Alberta Armase orel dvakrát netešil, statečně však držel, dokud se dravec nerozhodl odledět.

Duchapřítomnost naopak zachoval Tuyen Nguyen. Muž pocházející z Vietnamu a ironií osudu fanoušek týmu Philadelphia Eagles věděl přesně, co dělat. „Když jsem viděl ptáka přistávat, pomyslel jsem si, že musí být velice unavený. Natáhl jsem proto ruku a čekal, co se stane,“ svěřil se Nguyen.

Orel mu za jásotu okolních fanoušků na ruce opravdu přistál. Sokolníkovi se nakonec orla podařilo přilákat zpět, aniž by zvíře či diváci utrpěli jakoukoliv újmu.

Tuyen Nguyen si naopak Clarkovu přítomnost náležitě užíval.

Clark se vylíhl v roce 2003 v útulku pro ptáky v Saint Louis. I když on sám se do divočiny nejspíš nepodívá, je součástí programu návratu těchto ušlechtilých dravců do přirozeného prostředí. Jeho úkolem je upozorňovat na program a na důležitost ochrany orlů.

V sobotu splnil Clark svůj úkol na jedničku, videa s jeho přeletem se na sociálních sítích stala hitem.