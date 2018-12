Guinnessova kniha rekordů nový zápis oznámila na Štědrý den poté, co její zaměstnanci obří kouli pečlivě změřili a zvážili.

This enormous Christmas bauble ornament is currently bringing festive cheer to @TheDubaiMall in UAE - it measures 4.68 m (15 ft 4 in) in diameter, and weighs 1,100 kg (2,425 lb) 🎄 pic.twitter.com/SXyyPw7vyD