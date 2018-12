tcs, Novinky

Celou situaci se pokusil shrnout uživatel Twitteru Fergus Haworth přehlednou tabulkou z wikipedie, která je využívána pro popis bitev.

FOTO: Koláž Novinky.cz s použitím Wikipedia

The Battle of Gatwick pic.twitter.com/9Zvd8NrBcG — Fergus Haworth (@HaworthF) 21. prosince 2018

O viníkovi má jasno uživatel s přezdívkou Scotia.

In a field, somewhere near Gatwick. pic.twitter.com/ywkTbJLCa4 — Scotia (@Pauline_Toole) 20. prosince 2018

Konspirační spiknutí, které konečně odvrátí pozornost Britů od brexitu, odhalil uživatel s přezdívkou littledean.

😂😂😂 the truth about Gatwick drones pic.twitter.com/YYyqwhcNl3 — littledean (@littledean17) 21. prosince 2018

„Tohle by mělo na pár hodin odlákat každého.”

Nejvtipnější situace ale stejně přináší sám život. Benoît Guilbaud se pochlubil palubní vstupenkou na páteční let se slovy „to prostě nevymyslíš“. Nechybí pod ní reklama na dron. Společnost EasyJet rychle přispěchala s vysvětlením, že reklama pod vstupenku byla umístěna ještě před incidentem a nyní byla odstraněna.

You couldn’t make this up: the boarding pass for my maybe-cancelled Easyjet flight from #Gatwick tomorrow advertises… drones! pic.twitter.com/3VZufsDe3A — Benoît Guilbaud (@BenGuilbaud) 20. prosince 2018

Pravidlem „Za vším hledej Rusy“ se řídil John McGowan.

If you move the mouse that way, the drone goes back up again over the airport #GatwickDrones #Gatwick pic.twitter.com/eFOOByjNPS — John McGowan 🇪🇺 (@johnamcgowan) 20. prosince 2018

„Pokud takhle pohnete myší, dron se znovu vrátí nad letiště.”

Řešení celé situace nabídl uživatel s přezdívkou Tom vdm. Stačí prý zjistit, kdo je přesný střelec z tohoto videa.

Hey Gatwick Airport! It’s actually this easy. Maybe try to identify this man and call for help? #Gatwick pic.twitter.com/C5J8wL0bur — Tom vdm (@TVDMolen) 20. prosince 2018

Pokud by snad i do budoucna mělo letiště problémy s drony, mohlo by kromě tradiční ochrany zauvažovat i nad šimpanzi z nizozemského safari. Jednomu z nich se otravný dron podařilo strefit „na první dobrou“.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Šimpanz sestřelil dotěrný dron