Jedenapadesátiletý Harmer se potápěl mezi sardinkami, které vytvořily kulovitou formaci zvanou „bait ball“. Tu ryby zaujmou v okamžiku, kdy se hejno cítí ohroženo. Každá z ryb panikaří a snaží dostat do centra pomyslné koule, aby unikla z nebezpečí.

Zhruba po 15 minutách si Harmer všiml obrysu žraloka pod hejnem, což ho zprvu překvapilo. Vrátil se na hladinu nadechnout se vzduchu a poté zpět mezi hejno.

Zúročil zkušenosti



„Záběry jsem pořídil díky zkušenostem, vytrvalosti, trpělivosti a štěstí,“ řekl americký potápěč, jenž se žralokům věnuje téměř 20 let, a zná tak jejich návyky a chování.

„Snažil jsem se splynout s hejnem a kolegové na hladině mi pomohli s kontrolováním žralokova chování,“ uvedl potápěč. „Bylo to poprvé za dvacet let, co se mi naskytl takový zážitek,“ řekl.

I když existuje poměrně značné množství videí, na kterých je „bait ball“ vidět, jen výjimečně se podaří člověku dostat se do centra hejna.

„Velmi mě těší pozitivní reakce na moje záběry a dodává mi to chuť do dalšího dobrodružství,“ dodal Harmer.

Žralok obrovský (velrybí) zpravidla dorůstá délky do deseti metrů. Člověku není nebezpečný, živí se planktonem a malými rybami.