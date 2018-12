tcs, Novinky

Antosh si objednal své oblíbené jídlo. Když se ale pustil do jedné z ústřic, zarazil se. Nahmatal uvnitř malý drobný předmět. „Na chvilku se mě zmocnil strach. Je to zub nebo plomba?“ popsal své pocity Antosh deníku New York Post.

Bílá kulička zhruba o velikosti hrášku měla na sobě malou černou tečku. „To mě zaujalo, myslel jsem si, že by to nakonec mohlo být něco z kuchyně,“ řekl Antosh. Z překvapivého nálezu se však vyklubala perla. „Dělám to už 28 let a tohle je teprve podruhé, co jsem to zažil. A to prodáváme kolem pěti tisíc ústřic denně,“ uvedl Sandy Ingber, šéfkuchař restaurace.

Nalezená perla může mít hodnotu několika tisíc dolarů.

FOTO: Profimedia.cz

Jedná se o přirozenou perlu, tedy takovou, kterou ústřice vytvoří bez lidského zásahu. Pravděpodobnost, že se něco takového stane je podle odborníků zhruba 1 ku 10 000. Jen zlomek z nich je pak dostatečně velký, aby mohl být použit například při výrobě šperků.

Právě proto se cena takových to nálezů pohybuje v hodnotách několika tisíc dolarů. Antosh zatím netuší, co se svým objevem udělá. V jednom má ale jasno. „Vrátím se a zkusím najít perel víc. Nikdy nevíte,“ řekl se smíchem.