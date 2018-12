Výrobek, který stojí v přepočtu asi 80 korun, podle informací na přebalu obsahuje minerální vodu z posvátné hory Pektusan. Podle korejské mytologie se právě tam před více než čtyřmi tisíci lety narodil hrdina a zakladatel prvního korejského státu Tangun.

These Kim Jong Un face masks are flying off the shelves in South Korea. Dubbed "nuke" masks, they will relieve the tension in your skin by moisturizing it with mineral water from Mt. Paektu, manufacturer claims. pic.twitter.com/s4l9lfugXx