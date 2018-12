Volby do městského zastupitelstva dospěly v téměř třítisícovém městě do druhého kola, v němž se na přelomu listopadu a prosince utkali dva kandidáti. Současná radní Becky Linebaughová a asistent prodeje Cliff Farmer.

Vzácnou shodu, při které oba kandidáti získali 223 hlasů, způsobil i třiatřicetiletý Farmer. A to dost kuriózně. Jeho zaměstnavatel jej ocenil jako nejlepšího asistenta a daroval mu plně hrazenou cestu na Floridu, kde si Farmer převzal ocenění a navštívil Disneyland. Z cesty se však nestihl vrátit včas a svůj hlas nakonec neodevzdal. Chybělo mu půl hodiny.

After months of campaigning for a seat on the Hoxie City Council, it all came down to the roll of the dice Thursday for Cliff Farmer and Becky Linebaugh. https://t.co/AQL4oRJIrZ pic.twitter.com/uHeyGIJ6qs