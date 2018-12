tcs, Novinky

Jeden z nejmodernějších robotů na světě a zcela jistě nejvyspělejší robot v Rusku. To měl být podle ruské státní televize Russia 24 stroj Boris představený na technologickém fóru pro mladé v Jaroslavli. Robot před zraky návštěvníků mluvil a tancoval na známý hit Skibidi skupiny Little Big.

Reportáž vyvolala v řadě Rusů údiv a podezření. Ihned po odvysílání zaplavily internet otázky ohledně pravosti robota. Stručně je shrnul server tjournal.ru. Jak to, že robot nemá na těle jediný senzor? Jak se povedlo vědcům robota postavit, aniž by se o tom kdokoliv dozvěděl? Proč robot při tanci dělal řadu přebytečných pohybů? A konečně, proč je robot velký tak, aby se do něj vešel člověk, když řada robotů má například spoje končetin co nejmenší?

Первый день работы форума "Проектория" открыли 6 авторских уроков лучших педагогов Россииhttps://t.co/ON227RuGhz pic.twitter.com/YDeu8RW9un — Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) 11. prosince 2018

Tvůrci reportáže si zřejmě nevšimli této fotografie, kde je jasně vidět krk muže v kostýmu.

Ukázalo se, že robot Boris je ve skutečnosti robot Aljoša – kostým, který dle svého výrobce, firmy Showrobots, „vytváří iluzi takřka dokonalou“. Aljoša stojí 250 tisíc rublů (zhruba 86 tisíc korun). Nutno dodat, že organizátoři fóra nikde neprohlašovali, že předvádějí skutečného robota.

Televize ve středu reportáž stáhla ze svého youtubového kanálu. Později ji ale opět zveřejnila a přidala další reportáž. V ní už je Aljoša nazýván Aljošou. Televize ve svém prohlášení uvedla, že neměla za cíl oklamat diváky. Dále viní ostatní ruská a ukrajinská média, že se posmívají pár slovíčkům, ale zcela přehlíží, jaké vědecké příležitosti se mladým školákům v Jaroslavli otevřely.