Řidič autobusu o sobě tvrdí, že má nejdelší jazyk na světě. Olízne si čelo

Sám o sobě říká, že by mohl hrát v hororu bez převleku. Dokonce připouští, že některé děti se ve školním autobuse, jehož je řidičem, počurávají strachy. Pětatřicetiletý Nepálec Yagya Bahadur Katuwal tvrdí, že má nejdelší jazyk na světě, díky kterému by se mohl dostat do Guinessovy knihy rekordů.