Nápad pracovníkům univerzity vnukl už v březnu místní policejní šéf Mark Gordon. Na škole jim přednášel o tom, co dělat, když do jejich třídy vnikne aktivní střelec. Jeden z účastníků školení se zeptal, co by mohl přinést do školy jako ochranu, když na univerzitě platí zákaz zbraní.

Gordonova rada? Pokud nemůžete utéct nebo se schovat, je dobré po útočníkovi něco hodit, aby to rozptýlilo jeho pozornost. Jako příklad uvedl právě hokejový puk. „Byl to jenom momentální nápad, ale docela se to chytlo,“ uvedl Gordon.

Idea, která může znít absurdně, má něco do sebe. „Není považován za zbraň a snadno se vejde do batohu,“ vyzdvihl pro server televize ABC přednosti puku přednosti Gordon. Mezi další patří jistě jeho váha a to, že se s ním dá velice dobře házet.

Puk jako možnost poslední obrany



Univerzita objednala 2500 puků - 800 pro zaměstnance, 1700 pro studenty. Puky mají ale ještě jednu, důležitější funkci. Dveře tříd a poslucháren se totiž teď dají zamknout jen zvenčí. Prostřednictvím puků mohou studenti přispět do finanční sbírky, pomocí které chce univerzita vybavit třídy a posluchárny novými zámky. Třídy by se tak daly uzamknout i zevnitř, což je pro ochranu před střelcem důležitější než možnost po něm něco házet.

Odborníci však varují, že puky nemohou být brány jako ochrana, pouze jako poslední zoufalá možnost, jak střelce rozptýlit. „Pravděpodobnost, že přežijete masovou střelbu díky hokejovému puku, se téměř rovná nule,“ uvedl David Chipman, bývalý agent ATF (Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny).

„Nápad sám o sobě není úplně hloupý, ale měli bychom spíš řešit, jak se střelbám vyhnout než jak je přežít,“ dodal Chipman. Pakliže už ke střelbě dojde, stále platí základní poučka „run, hide, fight,“ - uteč, pokud nemůžeš utéct, schovej se, pokud se nemůžeš schovat, bojuj.