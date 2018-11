Tři kousky měsíční horniny se vydražily za 19 milionů

Aukční síň Sotheby's vydražila v New Yorku za 855 000 dolarů (asi 19,5 milionu korun) trojici malých měsíčních úlomků, které jsou považovány za jediné legálně držené vzorky z Měsíce v soukromém vlastnictví. Sotheby's předpokládala, že aukce by mohla vynést až milion dolarů (22,7 milionu korun), ale to se nestalo.