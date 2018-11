tcs, Novinky

Záběry Knickerse važícího 1,4 tuny a měřícího bez šesti centimetrů dva metry oběhly celý svět. „Od čtyř od rána mi každých deset minut někdo volá,“ postěžoval si Geoff Pearson listu Guardian poté, co nahrávku ze své farmy v Myalupu v Západní Austrálii zveřejnil.

Vůl patří k holštýnskému plemeni, pro které je vysoká intenzita růstu charakteristickým znakem. Knickers se přesto vymyká, je považován za největšího vola v Austrálii. Světový rekord drží italský vůl Bellino, který měří 2,02 metru.

Své jméno dostal Knickers díky druhému volovi, se kterým se prý od mala přátelil. Kamarád byl brahmánského plemene, a dostal tak jméno Bra (Podprsenka). Farmářovi přišlo logické, aby vola, který se od něj nehnul na krok, pojmenoval Knickers, tedy kalhotky. „Jen jsme nevěděli, že to budou tak velké kalhotky,“ svěřil se Pearson serveru News.com.au.

Jatka tak velkého vola nezvládnou zpracovat

A jak je možné, že Knickers narostl do takové velikosti? „Sami pořádně nevíme,“ podotkl Pearson a popřel, že by byl vůl napumpován hormony. Obří býci mohou být podle něj výjimeční i proto, že často jim není dopřán čas vyrůst. Většina z nich končí na jatkách ve věku dvou nebo tří let.

„Může existovat řada zvířat, která by dorostla stejné velikosti, jen jim to nebylo umožněno,“ řekl Pearson. Sám prý před měsícem vola na jatka odvezl. Jenže tam ho nepřijali. „Je moc velký. Byl by příliš těžký pro stroje a pravděpodobně by visel až na zem, takže by byly problémy s kontaminací. Kusy masa z něj by navíc byly příliš velké na zpracování,“ uvedl Pearson.

Knickers proto dožije své dny na farmě. „Jen se tak poflakuje. Očividně mu trochu sláva stoupla do hlavy, jeho chování se malinko změnilo,“ svěřil se Pearson. Ve čtyřtisícovém stádu nyní funguje jako „kouč“, který stádu určuje, kam jít.