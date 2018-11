roš, Právo

Číšník Shaun Wayn (34) jel toho dne na kole do práce, když ho přepadli dva muži a chtěli mu bicykl vzít, napsal server listu The Daily Mail. Jeden ho bodl do hlavy, ale Shaun oba útočníky nakonec zahnal a dojel na kole skoro kilometr na své středisko.

He's in a stable condition - doctor after knife removed from cyclist's skull https://t.co/Zanp04WEWL pic.twitter.com/xenpn8Onuy — Karen Lotter (@KarenELotter) 23. listopadu 2018

Lékařka ve službě nečekala na sanitku a do nemocnice ho převezla hned vlastním vozem.

Cyclist with knife in his head walks into hospital bleeding after being stabbed during attempted robbery https://t.co/oaQ8RDghrS pic.twitter.com/RdUqOQaJ6F — Prince Ekuri (@PrinceEkuri) 22. listopadu 2018

„Měl velké štěstí, že čepel se při nárazu na lebku stočila k obličeji,“ řekl podle serveru Shaunův praktický lékař Brendan Venter.