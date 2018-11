tcs, Novinky

Malý cupitající autobus neušel pozornosti řidičů a řidiček. Jedna z nich si pokus o překonání mostu nahrála a její video tento týden zveřejnily světové agentury.

Čtyři páry nohou vyčnívající ze žluté lepenkové karoserie neušly ani pozorným dopravním strážníkům, kteří přinutili netradiční vozidlo zastavit.

Autobus musel následně „zajet“ ke krajnici a po rychlé úpravě vozu most za doprovodu strážníka opustit. „Proč? Vždyť je to krásné a vtipné. Je to umění,“ divila se řidička zákroku policistů.

Bezpečnost provozu však pro strážníky byla přednější. Zda muži v netradičním kostýmu vyvázli s napomenutím nebo pokutou, není známo.