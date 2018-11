Oba medvědy totiž do svízelné situace velice pravděpodobně dostal pilot dronu, který video natáčel.

Medvědice s mládětem se snaží vyškrábat na vrchol útesu zapadaného sněhem. Zatímco medvědice se nahoru vyškrábe, medvídě neustále sklouzává dolů. Když se po několikátém pokusu ocitne na dosah své matky, medvědice se ožene a medvídě sklouzává až k úplnému dnu. Následuje další několik desítek metrů dlouhý a těžký výstup.

Video pochází z Magadanské oblasti na východě Ruska pod poloostrovem Kamčatka. Bylo pořízeno neznámým autorem už 19. června a v pátek ho zveřejnila agentura ViralHog. Od té doby ho sdílely statisíce lidí jako případ nezdolné vůle, ze které bychom si měli brát příklad. Jenže záběry spíš dokládají jinou věc – nezodpovědnost a nešetrnost lidí toužících zachytit co možná nejatraktivnější záběry divočiny.

Záběry jsou totiž s největší pravděpodobností zachyceny dronem (způsob pořízení nahrávky nikdo nebyl schopen potvrdit). Podle biologů a ekologů, kteří video shlédli, právě dron způsobil rozrušení u obou medvědů a dost možná je i tím důvodem, proč si zvířata vybrala tak nebezpečnou cestu.

„Medvědi byli extrémně rozrušeni něčím, co se mi jeví podle pohybu jeví jako dron,“ uvedl pro server Verge ekolog Marc Ditmer. „Je to výborný důkaz toho, jak by drony využívány být neměly,“ dodal.

V čase 1:15 se navíc obraz přiblíží a medvědí matka se začne ohánět. Krátce poté se medvídě neudrží a klouže až úplně dolů. Oháněla se matka po dronu ve snaze ochránit medvídě? Někteří komentátoři argumentují tím, že se jednalo o zoom a dron se nikdy nedostal do absolutní blízkosti šelem. Jenže v inkriminované době se medvědice dívá přímo do objektivu, a je tedy zřejmé, že si stroje všimla.

As a #grizzlybear scientist and a drone operator, this is a hard no. This is harassment and put these bears in a real tough situation as they tried to flee. https://t.co/jobtLWZljG