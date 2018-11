tcs, Novinky

Nedobrovolný výlet podnikl nejmenovaný muž v sobotu 27. října. Jeho úkolem bylo naložit zavazadla do letounu Boeing 737 mířícího z Kansas City do Chicaga. Jak ale sám později přiznal, do práce přišel opilý a nakládání ho poněkud zmohlo.

Muž usnul přímo v nákladovém prostoru a letadlo s ním odstartovalo. Naštěstí pro něj měl nákladový prostor vyrovnaný tlak a byl vyhřívaný. Díky tomu přestál celý let bez úhony a o hodinu později ho probudili kolegové z letiště v Chicagu.

Proti muži nebylo vzneseno žádné obvinění a byl poslán zpět do Kansas City. Tentokrát už letěl v kabině pro cestující. Společnost American Airlines vyjádřila především úlevu, že její zaměstnanec nedobrovolný let přestál bez úhony. Incidentem se bude nadále zabývat.