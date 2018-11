sl, Novinky

„Zrovna jsme se vraceli z rybaření, když jsme uviděli bílou bóji zamotanou do ocasu velryby. Kytovec sebou plácal na hladině,“ sdělil deníku Nicholas.

Protože chtěli nebohého savce zachránit, zavolali pobřežní hlídce. Ta jim poradila, aby odřezali bóji s tím, že poté se možná lano zamotané do velryby uvolní. To jim trvalo hodinu a půl, kýžený výsledek se však nedostavil.

„Lano ji stále pevně svíralo. A protože bylo připevněné ke dnu, plavala stále proti směru hodinových ručiček dokola. V ten moment jsme se rozhodli, že jeden z nás skočí do vody, aby lano odřezal,“ řekl Nicholas.

„Sam to zkusil dvakrát, ale ani jednou se mu to nepodařilo, protože se velryba vždycky ponořila,“ vysvětlil.

Třetí pokus, který je zaznamenaný na videu, už byl však úspěšný. Na záběrech je vidět, jak Sam skočil s nožem v ústech do vody, následně vylezl na hřbet velryby a zamotané lano konečně odřezal. Poté už mohl keporkak odplavat do bezpečí.

„Tohle bude znít šíleně, ale když nám pobřežní hlídka řekla, že velrybě není pomoci, zesílil jsem rádio a zařval na ni, aby poslouchala. Že pro ni nikdo nepřijede a že jsme její jediná naděje, tak ať se uklidní a nechá nás udělat to, co je třeba. Je to šílené, ale poslechla,“ uzavřel rybář.