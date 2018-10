tcs, Novinky

Záchranáři dorazili na místo kolem osmé hodiny ranní místního času. „Je to starý medvěd, nemá už ani přední zuby. Sešel patrně z hor a do vody spadnul, když se pokoušel kanál překročit,“ uvedl jeden ze záchranářů.

Po několika hodinách bylo rozhodnuto, že k vylovení medvěda se použije bagr. Medvěd do velké lžíce stroje vděčně vlezl, na definitivní záchranu si ale ještě musel počkat. Záchranáři totiž neměli k dispozici klec, ve které by mohli medvěda odvézt do bezpečí.

Zatímco se snažili vylovit medvěda bagrem, jejich kolegové na výrobě klece usilovně pracovali. Po šesti hodinách byla klec hotova a dovezena na místo.

Podle úřadů byl medvěd v pořádku naložen a odvezen na bezpečné místo. Zda byl odvezen do útulku nebo vypuštěn do volné přírody, úřady nezmínily.