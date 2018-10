Třiadvacetiletý muž byl v době incidentu, který se odehrál v úterý kolem jedenácté hodiny večer, v domě sám. Podle Daily Mailu šlo o pozemek jeho rodičů, který hlídal.

Ačkoliv se případ stále vyšetřuje, příčinou požáru byla podle hasičů letovací lampa, kterou se muž snažil zneškodnit pavouky.

🤦🏼‍♀️A California man sets off a 2 alarm 🔥 fire w/ a blowtorch, while trying to kill black widow 🕷 spiders at his parents’ home. About 30 firefighters put out the fire. Damages estimated around 10K. pic.twitter.com/gFrKTtWYs9