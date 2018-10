Britská policie hledá zloděje piva. Je to Ross z Přátel, má jasno internet

Pátrání po muži, který z restaurace ukradl balení piv, nebývá zrovna tahákem, který by s napětím sledovaly tisíce lidí. To by však zloděj nesměl vypadat jako postava Rosse z legendárního seriálu Přátelé, respektive jeho představitel David Schwimmer. Krátce poté, co blackpoolská policie zveřejnila v úterý fotografii hledaného, strhla se na internetu lavina vtípků.