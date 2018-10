Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Jedná se zatím o druhé odchované mládě tohoto druhu v pražské zoo.

Mláďata pandy červené dospívají pomalu, první tři až čtyři měsíce podle chovatele a kurátora savců v pražské zoo Pavla Brandla tráví v pelíšku, který pro ně přichystala matka. I sami chovatelé se tak k mláděti, které se narodilo začátkem července, dostali až nyní v říjnu.

„Na to, že jsou mu teprve čtyři měsíce, už umí spoustu věcí. Umí skvěle šplhat po stromech. Pandy jsou v tomhle v podstatě malí akrobati. Zná výborně svůj výběh, takže už ví, kam si například může zajít přilepšit svoji krmnou dávku,“ řekl Brandl Novinkám s tím, že během očkování, které probíhalo v minulém týdnu, všichni přítomní také zjistili, jak silný má hlas.

Minulý týden si mládě poprvé prohlídli veterináři. Určili pohlaví a samečka naočkovali.

FOTO: Petr Hamerník, Zoo Praha

„V podstatě jsme všichni litovali, že nemáme taková ta traktoristická sluchátka na uši, protože ten zvuk, který spustilo, když jsme na něj sáhli, ten se dá srovnat se zvukem nějakého elektronického alarmu,“ líčil Brandl.

Při příležitosti první veterinární prohlídky bylo mláděti určeno pohlaví. Sameček by měl dostat jméno 2. prosince, kdy se v zoo také rozsvěcí vánoční strom.

Matka prvorodička

Rodiče mláděte Pat a Vilma přišli do Prahy ze zahraničních zoo. „Pat už je takový starší pán, ale doufáme, že ještě na nějaké mládě se zmůže,“ zmínil se Brandl. Naopak matka je prvorodička, jedná se o její první mládě. „Příjemně nás překvapilo, že svoje první mládě zatím zdárně odchovává,“ dodal.

Sameček už konečně vylezl ze svého úkrytu do venkovního výběhu spolu s rodiči.

FOTO: Novinky

Možnost nyní zahlédnout mládě i s rodiči ve výběhu je otázka štěstí a dobrého načasování. Podle Brandla je nejvhodnější doba vždy po páté hodině odpoledne, kdy se spolu pandy vydávají do výběhu.

V zimních měsících se však mládě bude ve výběhu vyskytovat prý častěji. „Pandy červené jsou vysokohorská zvířata, takže teď návštěvníkům, kteří je chtějí zahlédnout a zvláště mládě, hraje do noty to, že se začíná ochlazovat. Největší šance, kdy by mohli naše pandy zahlédnout, bude na přelomu ledna a února, protože tehdy přicházejí do říje,“ dodala pro Novinky mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková.