Muslimové v turecké vesnici se 37 let modlili špatným směrem

Jednou z podstatných součástí muslimské modlitby je směr, kterým je vykonávána. Modlitby mají být namířeny směrem ke Ka´bě v Mekce, nejposvátnějšímu místu islámu. Ne vždy to vyjde. Když dorazil nový imám do vesnice Sugören v západním Turecku, zjistil, že tamní věřící se v mešitě modlili po 37 let špatným směrem.