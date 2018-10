ivi, Právo

Případ se stal už koncem září, policie o něm informovala až tento týden. „Pachatele se podařilo zadržet na druhý den,“ uvedla policie na sociální síti.

Při netradičním způsobu vybírání peněz způsobil muž škodu ve výši 8500 eur (téměř 200 tisíc korun). „Byl obviněn z přečinu poškozování cizí věci. Hrozí muž šest měsíců až tři roky vězení,“ uvedla policie.

Jeden z diskutujících na sociální síti se přimlouval za to, aby dostal mírnější trest, protože stojan na kola vrátil vzorně na své místo. „Snad to bude polehčující okolnost,“ napsal.

„Někteří se snaží vytrhnout bankomat pomocí auta a on asi na to vzal stojan na kola,“ poznamenal další diskutující. „Manželka asi změnila PIN kód na datum jejich svatby a on si nemohl vzpomenout,“ stojí v jiném komentáři.