mšv, Novinky

Hlavním důvodem, proč muži utíkají na toaletu nebo se zavírají v koupelně, je chvíle ticha, možnost prohlédnout si nerušeně mobilní telefon nebo se vyhnout domácím pracím, jako je třeba mytí nádobí. Výjimkou nebývá, že se pánové také schovávají před dětmi a jejich křikem nebo všetečnými otázkami.

„Všichni občas potřebujeme trochu času sami pro sebe, třeba abychom kompletně vypnuli. Koupelna se pro tyto momenty zdá být naprosto ideálním místem, je to jakási svatyně, kde sami sebe odřízneme od okolního světa, i když jen dočasně,“ uvedl mluvčí společnosti Pebble Grey, která koupelny vyrábí.

Chtějí být o samotě



V anketě 45 procent respondentů uvedlo, že najít si čas jen pro sebe bývá složité, a podle čtvrtiny dotázaných mužů jejich drahé polovičky nedokážou pochopit, jak jsou v životě vytížení a potřebují občas vypnout. Čtvrtina rovněž uvedla, že pokud by nemohla občas utéct do koupelny nebo na záchod, neví, jak by vůbec zvládla fungovat. Pro třetinu je čas strávený na toaletě jediným způsobem, jak být skutečně sám.

Jeden ze čtyř pánů popsal koupelnu jako „bezpečné místo“, 14 procent pak v této svatyni skladuje i nejrůznější věci — časopisy, knihy, někteří dokonce i jídlo, a to právě pro chvíle, kdy mohou být jen sami se sebou.

Stejně jako muže vyzpovídali výzkumnici i 1000 žen. Více než jedna pětina dotázáných rovněž popsala koupelnu jako místo, kam utíká, aby si dopřála tolik žádaný klid.