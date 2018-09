Žena vyhodila z auta odpadky, motorkářka je zvedla a okénkem jí je hodila zpět

Odpadky nepatří na zem, ale do koše. To chtěla s největší pravděpodobností sdělit motorkářka ženě, která na křižovatce v Pekingu vyhodila z auta kelímek a papírový sáček. Využila k tomu ale zajímavou metodu - odpadky zvedla a nezodpovědné ženě je hodila zpět do auta, píše deník Daily Mail.