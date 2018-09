Důchodce, který si nepřál být jmenován, uvedl, že v této zlatonosné oblasti hledá už roky. O takovém nálezu se mu ale ani nezdálo.

'A really special moment': big nugget found in WA's northern goldfields A gold nugget dubbed ‘duck's foot' worth more than $110,000 has been uncovered in WA's northern goldfields... https://t.co/le4MXYYNh9 pic.twitter.com/9efcl4pGPU

„Byl docela hluboko, asi 80 centimetrů v jílovité půdě. Trvalo mi zhruba dvě hodiny, než jsem ho opatrně vykopal. Když jsem ho viděl, řekl jsem si ‚panebože‘,“ svěřil se šťastlivec.

⛏🤑RARE FIND👀💰 A prospector in WA’s northern Goldfields has unearthed a 68-ounce gold nugget, worth more than $110,000 at today’s gold prices.



The prospector, who wants to remain anonymous, has named the nugget the “Duck’s Foot” because of its shape.@abcperth @ABCRural pic.twitter.com/LpzoeSSePo