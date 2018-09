Melhig pochází z druhého největšího eritrejského města Keren. Jak dlouho už pobývá v kanadském Winnipegu a z jakého důvodu tam přesídlil, server BBC neuvedl. Právě tam se na něj ale usmálo štěstí v podobě hned dvou pohádkových výher v loterii.

Ta první ho potkala letos v dubnu, kdy si domů odnesl 1,5 miliónu dolarů (asi 25 miliónů korun). Za peníze si tehdy pořídil dům, do něhož se z předešlého bytu přestěhoval společně se svou rodinou.

Podruhé se mohl radovat v srpnu, kdy se díky loterii obohatil o další dva milióny dolarů (téměř 34 miliónů korun).

„Všechno je teď nové. Máme novou zahradu, děti chodí do dobrých škol. Jsme za to strašně rádi,“ svěřil se šťastlivec.

