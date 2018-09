zkr, Novinky

Australanka, která měří pouhých 150 centimetrů, otevřela v naprostém klidu víko grilu, chytila hady jednoho po druhém těsně za hlavou a na konci ocasu a umístila je do plastové krabice. U toho jí asistoval o generaci mladší nevlastní otec její vnučky Marc Wright. Ten ale rozhodně tak klidně jako ona nepůsobil.

V domě v Brisbane žije už 40 let a provozuje zde farmu. Na přítomnost plazů je zvyklá. Od svého obydlí je přenáší do travnatého porostu u řeky přibližně osmkrát ročně. „Nemyslím, že by to bylo něco výjimečného,“ okomentovala celou akci. „Jen jsme čekali, že tam bude pouze jeden had. Ale pod ním jsme našli druhého.“

Ačkoliv krajty nejsou jedovaté, mohou člověka ošklivě pokousat, dodává. Sama sebe považuje za šťastlivce. Během jejích dlouholetých střetů s plazy ji totiž kousl jen jeden.