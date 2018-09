Miloslav Hradil, Právo

Němec pravidelně vyhrává obdobné soutěže, za nimiž jezdí už přes 13 let po celé republice. V Olomouci přitom nešlo o to, kdo nejrychleji spořádá třistagramový velmi silně zapáchající obsah konzervy, ale o to, kdo toho za dvě minuty sní nejvíce. Maxijedlík jako jediný z pěti soutěžících snědl všechno. Na dně konzervy mu po dvou minutách zůstalo jen trochu šťávy, kterou bezprostředně po klání vypil.

Sortiment jídel, v nichž soutěží, je bohatý. Od krupicové kaše a štrúdlu přes jitrnice, tlačenku, hovězí steaky, koláče, bramborové krokety, bramboráky, chleba se škvarkovou pomazánkou či nejrůznější druhy knedlíků až po špagety s boloňskou omáčkou nebo cvrčky a červy s nudlemi.

V Show Jana Krause snědl za dvě minuty se svázanýma rukama 24 a půl natvrdo vařených vajec. Vytvořil tehdy světový rekord. Jen loni vyhrál na více než třiceti jedlických soutěžích. „Mám asi dobrý metabolismus,“ tvrdí, přičemž dodává, že před žádnou soutěží nehladoví.

Dal si šváby



„Před tou v Olomouci jsem si tentokrát dal k jídlu nějaké červíky a šváby. Ten surströmming je ale asi největší šílenost, co jsem kdy jedl. Vůbec to polknout bylo obtížné,“ svěřil se Němec.

„Chuť je otřesná. Nejhorší byly asi ty tvrdé kosti, nedalo se to pozřít. Na druhou stranu to byla dobrá zkušenost,“ řekla Právu Jitka Ullrichová z Ostravy, která se soutěže zúčastnila jako jediná žena. Skončila třetí. Druhý byl Marek Vybíhal z Olomouce.

Na Extreme food festivalu mohli lidé ochutnat nejrůznější cizokrajná jídla

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Extreme food festival přilákal do areálu olomouckého letního kina stovky návštěvníků z nejrůznějších koutů České republiky. „Hlavním smyslem akce je nabídnout lidem možnost ochutnat cizokrajná jídla, nápoje či ovoce,“ sdělil Právu organizátor akce Pavel Pichler.

Lidé mohli na olomoucké akci ochutnat mj. krokodýlí maso, v nabídce byly třeba i prasečí ouška, hmyz, smažený štír či krab, žáby, larvy bource morušového či pochoutky z hada. Kromě oblíbeného mladého kokosu byl k dostání také třeba jackfruit nebo nejsmradlavější ovoce na světě – durian z jihovýchodní Asie.

Pro návštěvníky, kteří si rádi pochutnají na cizokrajné kuchyni, ale zároveň netouží po extrémech, bylo na místě připraveno sushi, dát si mohli i mořské plody anebo pochoutky, které odpradávna patřily na české stoly, jako například pečená holoubátka.

Část festivalu byla vyčleněna pro vášnivé cestovatele. Mohli navštívit pět cestovatelských přednášek a podívat se třeba na vrcholky marockých hor nebo do Indie. „Je to super akce. Vůbec nelituji, že jsem sem vážil cestu. Oceňuji nejen zajímavou gastronomii, ale i celkovou atmosféru,“ svěřil se Právu Jan Pokorný z Hradce Králové.