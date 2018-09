Ještě než zemřel, zvládl válečný hrdina dovést svou vnučku k oltáři

Válečný veterán a hrdina z druhé světové války Bronisław Karwowski v Polském Bělostoku dovedl minulý čtvrtek svou vnučku Joannu k oltáři. Byla to jeho poslední mise. Dva dny na to ve věku 94 let účastník varšavského povstání a držitel Řádu znovuzrozeného Polska zemřel.