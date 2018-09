Fotku, na níž sedí ovce na sedadle spolujezdce se zapnutým bezpečnostním pásem, zveřejnil Modra v neděli na svém Twitteru se slovy: „Co uděláte, když najdete zatoulanou ovci a vše, co máte, je rodinné auto? Jen o tom neříkejte mé manželce.”

„Nemohl jsem ji dát do kufru, protože jsem tam měl dětské autosedačky. Na zadním sedadle byly pro změnu mé děti. Jediné místo bylo vepředu,“ svěřil se farmář serveru Yahoo7.

What you do when one finds a stray sheep and all you have is the family car..........just don't tell my wife! #safteyfirst pic.twitter.com/FbBkZxb7uQ