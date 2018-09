tcs, Novinky

Když viděli zaměstnanci hromadu chlupů napasovanou v přepravce, v první chvíli si mysleli, že by mohlo jít o psa. Zvíře z přepravky nešlo ani vyndat ven. Aby ho mohli vytáhnout, museli odstranit vršek boxu. Kocour byl okamžitě odvezen k veterináři, který ho uspal a nedobrovolných „dredů” ho zbavil.

Slepené chlupy zaplnily celý koš a vážily něco přes dva kilogramy. Zanedbaná kožešina zvířeti prakticky znemožňovala jakýkoliv pohyb, a tak kocour trpěl nadváhou. Ať už ho vlastnil kdokoliv, musel mu jídlo a vodu strkat přímo pod nos.

Jinak byl ale zhruba deset let starý kocour zdravotně v pořádku. Podle „dredů” dostal jméno Bob Marley a v minulém týdnu si ho už adoptovala nová rodina.

Muže, který kocoura před útulkem zanechal, zachytily bezpečnostní kamery a nyní ho hledá místní úřad šerifa, aby muž vysvětlil, kde ke kocourovi přišel a zda to nebyl on, kdo péči o zvíře tak zanedbal. „Když někdo nechá v útulku zvíře po zavíracích hodinách, obvykle je za tím něco víc. A my bychom opravdu rádi věděli, co to je,“ uvedl mluvčí místního úřadu šerifa.