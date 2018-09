Na záběrech je vidět, jak se spoře oděná tanečnice na vysokých podpatcích vlní před dětmi a jejich rodiči do rytmu hudby a na vertikální tyči. Na vrcholu e tyčila čínská vlajka.

Videa z vystoupení se následně začala šířit na sociálních sítích, kde, stejně jako mezi rodiči dětí ze školky, vyvolala velké pozdvižení.

More from the opening day of our kids' kindergarten. Crazy. We're trying to get them out of there and get our tuition back. They also had a bunch of adverts out for a pole dancing school. Most likely paid the principal to put them up. pic.twitter.com/fgU946hFwn